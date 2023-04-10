НЬЮ-ДЕЛИ, 10 апр — ПРАЙМ. Россия шестой месяц подряд остается крупнейшим поставщиком нефти в Индию, в марте импорт вырос до нового максимума в 1,64 миллиона баррелей в день, сообщает аналитическая компания Vortexa. Маврикий хочет покупать российские нефтепродукты

"Закупки у России в марте удвоились по сравнению с 0,82 миллиона баррелей нефти в сутки, закупленной у Ирака, который является крупнейшим поставщиком нефти в Индию с 2017-18 годов. В месячном исчислении закупки из России незначительно выросли по сравнению с 1,62 миллиона баррелей нефти в сутки, импортированной из страны в феврале", — сообщает компания.

Аналитики компании отметили, что в марте доля России в индийском импорте выросла до 34%.

При этом, по данным компании, закупки индийскими переработчиками российского сорта Urals в марте оставались стабильными, а увеличение импорта связано с более высокими закупками таких сортов нефти, как Novy Port Light.

По данным Vortexa, в марте Саудовская Аравия была вторым по величине поставщиком сырой нефти в Индию, продав 986 288 баррелей в сутки. Ирак с объемом продаж 821 952 баррелей в сутки был третьим по величине поставщиком. ОАЭ обогнали США и стали четвертым по величине поставщиком с объемом 313 002 баррелей в сутки. США поставили 136 464 баррелей в сутки по сравнению с 248 430 баррелей в сутки в феврале.