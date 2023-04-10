МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник днем перешли к некоторому росту после утреннего снижения, следует из данных торгов. Инвесторы отыгрывают разнонаправленные факторы на фоне сниженного объема торгов из-за выходного дня в Европе. Назван фактор, который вернет стоимость нефти к 70 долларам за баррель

По состоянию на 13.12 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,13%, до 85,23 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI — на 0,22%, до 80,88 доллара. Утром котировки слабо снижались.

Динамика нефтяных котировок в ходе торгов слабая на фоне того, что европейские рынки остаются закрытыми в связи с выходными по случаю Пасхи.

В то же время инвесторы продолжают отыгрывать ряд важных факторов. С одной стороны, это перспективы предложения после решения ОПЕК+ дополнительно сократить добычу. Вокруг прогнозов спроса также присутствует неопределенность, поскольку мировые центробанки, как ожидается, продолжат ужесточать монетарную политику, что негативно для экономических перспектив и спроса на нефть.

Рынки при этом ожидают публикацию ежемесячных докладов ОПЕК и Международного энергетического агентства (МЭА) позднее на текущей неделе.

"Участники рынка на этой неделе сосредоточатся на отчетах по рынку нефти от энергетических агентств, которые, скорее всего, покажут более дефицитный прогноз из-за снижения добычи ОПЕК+", — рассказал агентству Блумберг сырьевой аналитик в UBS Group AG Джованни Стауново (Giovanni Staunovo). Эксперт отметил, что позднее сегодня или с завтрашнего дня может ожидаться волатильность нефтяных цен.