МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Доля отгрузок нефти из российского порта Новороссийск в Индию выросла в марте по сравнению с февралем, на эту страну приходилось 45% поставок по этому маршруту, заявила РИА Новости гендиректор Независимого аналитического агентства нефтегазового сектора Тамара Сафонова. Россия остается крупнейшим поставщиком нефти в Индию шестой месяц подряд

Россия шестой месяц подряд остается крупнейшим поставщиком нефти в Индию, в марте импорт вырос до нового максимума в 1,64 миллиона баррелей в день, сообщила ранее в понедельник аналитическая компания Vortexa. По данным собеседницы РИА Новости, объем поставок нефти через порт Новороссийска в марте составил рекордные 3,1 миллиона тонн.

"Доля поставок нефти в Индию возросла с 18% в феврале до 45% в марте 2023 года, в натуральном выражении объем поставок скорректировался с 280 до 1377 тысяч тонн. Доля поставок нефти в Турцию снизилась с 29% в феврале до 25% в марте 2023 года", — свидетельствуют расчеты Сафоновой.

Помимо российской нефти через порт отгружаются и ресурсы Казахстана.

По данным эксперта, в структуре поставок российской нефти из порта доля дружественных стран возросла с 56% в феврале до 84% в марте. На недружественные страны Евросоюза в марте пришлось лишь 16% отгрузок — в Болгарию и Грецию. Среди новых дружественных стран-импортеров появились Мьянма и Шри-Ланка.