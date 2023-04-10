МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть начали снижаться в понедельник вечером, инвесторы ожидают статданных из США, которые могут подсказать им дальнейший шаг Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.

По состоянию на 19.35 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,78%, до 84,46 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI — на 0,83%, до 80,03 доллара. Днем котировки слабо росли.

"Ралли доллара вызывает небольшую коррекцию в ценах на нефть. Инфляция, которая все еще сохраняется, должна привести к дальнейшему повышению ставок ФРС, что является благоприятным фактором для доллара и негативным фактором для нефти в ближайшей перспективе", — сказал агентству Блумберг старший вице-президент по торговле в BOK Financial Securities Деннис Кисслер (Dennis Kissler).

Инвесторы ожидают важные экономические данные из США, которые учтет ФРС на своем заседании по учетной ставке 3 мая. Так, в среду выйдет статистика по инфляции в США по итогам марта, аналитики ожидают замедление темпов до 5,2% в годовом выражении с 6% месяцем ранее. Позднее в тот же день также выйдет протокол ФРС.

Недавние экономические данные из США уже повлияли на экспертную оценку дальнейших шагов регулятора. После выхода данных по рабочему рынку в стране в пятницу, показавших уверенный рост, 72% аналитиков, согласно порталу CME Group, прогнозируют повышение учетной ставки на 0,25 процентных пункта, до 5,25%, на следующем заседании. Остальные ожидают сохранения ставки на текущем уровне.