МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть подскочили во вторник вечером на ожидании важных статистических данных, свидетельствующих об экономической ситуации в США, следует из данных торгов и комментария аналитика.

По состоянию на 19.56 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent подскакивает на 1,5%, до 85,44 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI — на 2,12%, до 81,43 доллара. Днем котировки колебались.

В среду выходит ряд важных данных по экономической ситуации в США. Днем будет опубликована статистика по инфляции в стране в марте, аналитики ожидают замедления до 5,2% в годовом выражении с 6% месяцем ранее. Вечером минэнерго страны выпустит данные динамики коммерческих запасов нефти в стране за неделю по 7 апреля, прогнозируется уменьшение запасов на 1,3 миллиона баррелей. Опубликованная динамика покажет, как рынок отреагировал на неожиданное дополнительное добровольное сокращение нефти, решение о котором принял ОПЕК+.

"Трейдеры энергорынка пытаются понять, какой объем спроса на нефть вернется из Китая и как замедление темпов экономического роста будет оценено в США", — сказал агентству Блумберг старший рыночный аналитик Oanda Эд Мойя (Ed Moya).