МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду утром почти не меняются перед публикацией статистики по инфляции в США, свидетельствуют данные торгов и комментарий эксперта.

По состоянию на 8.22 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent символически росла на 0,07% — до 85,67 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI – также на 0,07%, до 81,59 доллара.

В среду днем будут опубликованы данные по инфляции в США за март. Аналитики ожидают замедления инфляции до 5,2% в годовом выражении с 6% месяцем ранее. А вечером выйдет статистика по коммерческим запасам нефти в стране за неделю по 7 апреля. Прогнозируется уменьшение запасов на 1,3 миллиона баррелей.

"Нефть продолжает получать относительно хорошую поддержку от ожиданий сокращения предложения после решения ОПЕК+", — сказал агентству Блумберг глава отдела товарной стратегии ING Groep NV Уоррен Паттерсон (Warren Patterson). "Однако в ближайшей перспективе все внимание, скорее всего, будет приковано к сегодняшним данным по инфляции в США. Очевидно, что любые неожиданности в сторону роста могут оказаться негативными для рисковых активов", — добавил эксперт.

Кроме того, рынки в среду вечером ждут публикации протокола мартовского заседания Федеральной резервной системы США. Инвесторы надеются найти в документе подсказки о дальнейших планах регулятора. По данным CME Group, 71,8% аналитиков ожидают, что ФРС в мае повысит учетную ставку еще на 25 базисных пунктов — до 5-5,25%.