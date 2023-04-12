МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду днем в целом стабильны, свидетельствуют данные торгов. Трейдеры в среду ждут публикации официальных данных по недельным запасам сырья в США, а позже на этой неделе — докладов МЭА и ОПЕК. Цены на нефть символически растут в начале торгового дня

По состоянию на 13.58 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,06% — до 85,66 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI — снижалась на 0,02%, до 81,51 доллара.

В ночь на среду Американский институт нефти (API) опубликовал свою оценку динамики коммерческих запасов в США за прошлую неделю. За неделю по 7 апреля показатель вырос на 0,4 миллиона баррелей, хотя ожидалось снижение на 1,3 миллиона.

Теперь инвесторы ждут официальной статистики, которая будет обнародована в среду вечером. Аналитики предполагают, что минэнерго США сообщит о снижении запасов на 0,6 миллиона баррелей.

Больше информации о ситуации на нефтяном рынке трейдеры надеются получить в ежемесячных докладах ОПЕК и Международного энергетического агентства (МЭА), которые будут опубликованы на этой неделе. "Помимо геополитического шума, текущие фундаментальные тенденции выглядят устойчивыми", — прокомментировал агентству Блумберг ситуацию на рынке глава экономического отдела Julius Baer Group Ltd. в Цюрихе Норберт Рюкер (Norbert Ruecker).

Важным фактором для нефти является и статистика по инфляции в США, которая будет опубликована в среду до выхода данных по запасам. Данные из США могут отразиться на курсе доллара, который влияет на сырьевые цены. Аналитики полагают, что годовая инфляция в США в марте замедлилась до 5,2% с 6% месяцем ранее.