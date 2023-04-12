МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 7 апреля, увеличились на 0,6 миллиона баррелей, или 0,1%, — до 470,5 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны. США продлили отказ в экспортных привилегиях "Уральским авиалиниям"

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, напротив, ожидали снижения запасов на 0,6 миллиона баррелей.

Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) за отчетный период снизились до 33,8 миллиона с 34,2 миллиона баррелей.

В то же время запасы бензина в США снизились на 0,3 миллиона баррелей (на 0,1%), до 222,2 миллиона. Аналитики ждали сокращения показателя на 1,6 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов уменьшились на 0,6 миллиона баррелей (на 0,5%) и составили 112,4 миллиона баррелей. Прогнозировалось снижение на 0,8 миллиона.

Стратегический резерв нефти в США, в свою очередь, за неделю опустился на 1,6 миллиона баррелей, до 369,6 миллиона баррелей, следует из обзора.

Таким образом, показатель опустился до минимума с недели по 11 ноября 1983 года, когда он также составлял 369,6 миллиона баррелей.

За неделю по 31 марта стратегический резерв нефти в США впервые с января изменился, опустившись на 0,4 миллиона баррелей. До января показатель непрерывно снижался с сентября 2021 года.

Кроме того, добыча нефти в США за неделю увеличилась на 100 тысяч баррелей в сутки, до 12,3 миллиона баррелей в день, говорится в обзоре минэнерго.

В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 12,25 миллиона баррелей в сутки.

Точные данные о добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По окончательным данным, добыча нефти в США в январе составила 12,46 миллиона баррелей в сутки, в феврале — 12,55 миллиона баррелей в день. А за весь прошлый год добыча в среднем оценивается в 11,88 миллиона баррелей в сутки.

Минэнерго США 11 апреля повысило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 100 тысяч баррелей в день — до 12,54 миллиона баррелей, на 2024 год — на 120 тысяч баррелей в сутки, до 12,75 миллиона баррелей в день.