Цены на нефть в среду перешли к росту более чем на два процента после публикации статданных по США
МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду вечером перешли к уверенному росту, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы реагируют на экономические данные из США.
По состоянию на 19.57 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 2,02% — до 87,34 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI — на 2,23%, до 85,35 доллара. До публикации статданных цены на нефть не показывали ярко выраженной динамики.
Инвесторы оценивают позитивные данные американской экономики. В среду министерство труда страны выпустило статистику по потребительским ценам, продемонстрировавшую замедление темпов инфляции по итогам марта до 5% в годовом выражении с 6% месяцем ранее. Ожидалось замедление до 5,2%. Показатель годовой инфляции находится на минимуме с мая 2021 года.
Статистика оказала влияние на доллар, его индекс (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 0,65%.
Позднее в среду минэнерго США сообщило данные по коммерческим запасам нефти в стране. За неделю, завершившуюся 7 апреля, запасы увеличились на 0,6 миллиона баррелей, аналитики, напротив, ожидали их снижения на 0,6 миллиона.
https://1prime.ru/oil/20230412/840356122.html