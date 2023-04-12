МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду вечером перешли к уверенному росту, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы реагируют на экономические данные из США. Цены на нефть стабильны перед выходом статистики по США

По состоянию на 19.57 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 2,02% — до 87,34 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI — на 2,23%, до 85,35 доллара. До публикации статданных цены на нефть не показывали ярко выраженной динамики.

Инвесторы оценивают позитивные данные американской экономики. В среду министерство труда страны выпустило статистику по потребительским ценам, продемонстрировавшую замедление темпов инфляции по итогам марта до 5% в годовом выражении с 6% месяцем ранее. Ожидалось замедление до 5,2%. Показатель годовой инфляции находится на минимуме с мая 2021 года.

Статистика оказала влияние на доллар, его индекс (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 0,65%.

Позднее в среду минэнерго США сообщило данные по коммерческим запасам нефти в стране. За неделю, завершившуюся 7 апреля, запасы увеличились на 0,6 миллиона баррелей, аналитики, напротив, ожидали их снижения на 0,6 миллиона.