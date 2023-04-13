МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг днем в целом остаются на уровне прошлого закрытия, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы ждут доклада ОПЕК по нефтяному рынку и продолжают оценивать данные о еженедельных запасах в США. Аналитик дал прогноз по ценам на нефть до конца года

По состоянию на 12.36 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,06% — до 87,28 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI — росла на 0,01%, до 83,27 доллара.

Позднее в четверг будет опубликован ежемесячный доклад ОПЕК, в котором организация сообщит свои прогнозы по добыче и спросу. В пятницу доклад выпустит и Международное энергетическое агентство (МЭА).

Данные о росте коммерческих запасов нефти в США сдерживают котировки. Согласно официальным данным, опубликованным в среду, запасы за неделю по 7 апреля увеличились на 0,6 миллиона баррелей. При этом эксперты, наоборот, ожидали снижения на 0,6 миллиона баррелей. Запасы бензина и дистиллятов сократились слабее ожиданий, а добыча увеличилась на 100 тысяч баррелей в сутки — до 12,3 миллиона баррелей в день.

Цены также стабилизируются после двухдневного роста. За это время нефть подорожала в среднем на 4%.