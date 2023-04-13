МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. ОПЕК по-прежнему ожидает роста мирового спроса на нефть в 2023 году на 2,3 миллиона баррелей в сутки – до 101,9 миллиона баррелей в сутки, говорится в апрельском докладе организации. Нефтяные запасы в странах ОЭСР выросли в феврале

"Прогноз роста мирового спроса на нефть на 2023 год остается на уровне 2,3 миллиона баррелей в сутки, в целом не изменившись по сравнению с оценкой прошлого месяца… Прогнозируется, что в 2023 году мировой спрос на нефть составит в среднем 101,9 миллиона баррелей в сутки", — пишет ОПЕК.

В марте ОПЕК ожидала мировой спрос на нефть на уровне 101,9 миллиона баррелей в сутки. В апреле прогноз незначительно уточнен, до 101,89 миллиона баррелей в сутки.

Отмечается, что в странах ОЭСР рост спроса на нефть был скорректирован в сторону понижения на все четыре квартала 2023 года, чтобы отразить ожидаемое снижение экономической активности. При этом прогноз спроса на нефть в странах, не входящих в ОЭСР, был пересмотрен в сторону повышения в связи с более значительным, чем ожидалось, улучшением экономической активности в Китае.

В 2023 году, по прогнозам ОПЕК, в странах ОЭСР рост спроса на нефть составит 0,1 миллиона баррелей в сутки, а в странах, не входящих в ОЭСР, прогнозируется рост на 2,2 миллиона баррелей в сутки.