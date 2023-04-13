МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. ОПЕК чуть понизила прогноз по добыче нефти в США в 2023 году по сравнению с предыдущей оценкой, ожидает роста показателя на 0,69 миллиона баррелей в сутки, до 12,57 миллиона баррелей в сутки, следует из апрельского доклада организации. ОПЕК сохранила прогноз по мировому спросу на нефть

В предыдущем мартовском докладе ОПЕК прогнозировала рост в 2023 году на 0,72 миллиона баррелей в сутки по сравнению с 2022 годом, до 12,6 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, теперь ожидания по добыче немного снижены — на 0,03 миллиона баррелей в сутки.

Прогноз по добыче в докладе объясняется организацией "высоким уровнем бурения и заканчивания скважин".

По оценке ОПЕК, добыча нефти в стране в 2021 году составила 11,25 миллиона баррелей, а в 2022 году – 11,88 миллиона баррелей в сутки.