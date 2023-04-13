МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. ОПЕК сохранила прогноз по добыче жидких углеводородов в России (нефти и конденсата) в 2023 году на уровне 10,3 миллиона баррелей в сутки, по-прежнему ждет снижения добычи на 0,75 миллиона баррелей в сутки, говорится в ежемесячном докладе организации. Страны ОПЕК в марте выполнили сделку на 182 процента

"Ожидается, что в 2023 году добыча жидких углеводородов в России снизится на 0,75 миллиона баррелей в сутки и составит в среднем 10,3 миллиона баррелей в сутки. Стоит отметить, что это сокращение связано с недавно объявленной дополнительной добровольной корректировкой производства до конца 2023 года", — говорится в докладе.

Оценка динамики добычи при этом осталась без изменений по сравнению с прогнозом в прошлом месяце, отмечает ОПЕК. Согласно докладу организации, в 2022 году добыча жидких углеводородов в России выросла на 0,2 миллиона баррелей в сутки, примерно до 11 миллионов баррелей в сутки.

В этот раз ОПЕК не указывает данные по добыче нефти РФ в отчетном месяце (марте). Однако со ссылкой на собственные данные и информацию журнала "Нефте компас" (Nefte Compass, принадлежит международной информационно-аналитической группе Energy Intelligence) ОПЕК пишет, что в феврале Россия добывала примерно 11,4 миллиона баррелей в сутки жидких углеводородов. Это на 175 тысяч баррелей больше, чем в январе. При этом 10 миллионов баррелей пришлось только на нефть, а 1,4 миллиона — на конденсат.

Ряд стран ОПЕК+, включая Саудовскую Аравию, 2 апреля заявили, что дополнительно сократят добычу с мая по конец 2023 года — суммарно на 1,16 миллиона баррелей в сутки (сверх существующих квот). Шаг был назван превентивным, чтобы поддержать стабильность рынка. Россия при этом продлила свое добровольное сокращение добычи на 0,5 миллиона баррелей в сутки, которое действует с марта, также до конца года.

ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией. С августа 2022 года альянс перешел к финальному этапу выхода из этих сокращений, но с ноября вновь сократил добычу — на 2 миллиона баррелей в сутки от уровня, который был максимально возможным для августа. Это решение действует до конца 2023 года.