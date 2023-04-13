МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Британская нефтегазовая компания BP начала добычу нефти на морской платформе Argos в американской части Мексиканского залива, это первый новый производственный объект с 2008 года, следует из пресс-релиза компании. ОПЕК сохранила прогноз по мировому спросу на нефть

Argos — пятая платформа BP в Мексиканском заливе и первый новый производственный объект компании здесь с 2008 года. Полупогружная платформа с мощностью до 140 тысяч баррелей нефти в сутки в конечном итоге должна увеличит валовую эксплуатируемую производственную мощность компании в Мексиканском заливе примерно на 20%, и с помощью Аргос компания планирует увеличить добычи в Мексиканском заливе до 400 тысяч баррелей нефтяного эквивалента в день к середине этого десятилетия.

BP — оператор платформы с долей владения 60,5%. Совладельцы — Woodside Energy (23,9%) и Union Oil Company of California, филиал Chevron U.S.A. Inc. (15,6%).

"Компания BP успешно начала добычу нефти на своей морской платформе Argos, обеспечив увеличение объема энергоносителей в критически важный момент и укрепив позиции BP как ведущего производителя в глубоководной части Мексиканского залива США", — подчёркивается в сообщении.

Британская BP входит в шестерку крупнейших нефтегазовых корпораций мира. Основана в 1909 году.