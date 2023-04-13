МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг вечером снижаются, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы реагируют на отчет Федеральной резервной системы (ФРС) США и статистику заявок по безработице в стране, оценивая риски рецессии. ОПЕК сохранила прогноз по мировому спросу на нефть

По состоянию на 20.35 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,97% — до 86,47 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI — на 0,86%, до 82,54 доллара.

Инвесторы отреагировали на выпущенный в среду протокол заседания ФРС, завершившегося 22 марта. В документе в частности было отмечено, что участники заседания прогнозируют "мягкую" рецессию, которая начнется в конце текущего года, а также восстановление после нее в течение следующих двух лет. Как правило, рецессия влечет за собой спад спроса на нефть, что отражается на ее ценах.

Статданные из США также просигнализировали в пользу замедления темпов экономики. В четверг министерство труда страны сообщило, что число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю по 8 апреля увеличилось на 11 тысяч с показателя предыдущей недели, до 239 тысяч.