МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут в пятницу утром после снижения днем ранее более чем на 1%, "покупатели контролируют ситуацию", следует из данных торгов и комментария аналитика. ОПЕК сохранила прогноз по мировому спросу на нефть

По состоянию на 8.56 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивается на 0,44%, до 86,47 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI — на 0,54%, до 82,59 доллара.

Накануне стоимость Brent упала на 1,89%, WTI — на 1,32%, падение котировок последовало из-за опасений рецессии в США. Тем не менее пока в целом настроения инвесторов скорее позитивные, за понедельник-четверг стоимость марки Brent увеличилась на 0,72%, марки WTI — на 1,85%, и вся неделя таким образом может завершиться в плюсе.

"Цены на нефть достигли нового, более высокого максимума на этой неделе, что свидетельствует о том, что покупатели контролируют ситуацию", — сказал агентству Bloomberg рыночный стратег IG Asia Pte Ип Цзюнь Жун (Yeap Jun Rong). Запасы нефти в США за неделю неожиданно выросли

По его словам, более ограниченное предложение на рынке, более слабый доллар и оптимизм в отношении перспектив китайского спроса оказали поддержку этому повышательному движению.

Также позднее в пятницу рынки ожидают публикации данных американской нефтесервисной компании Baker Hughes о числе действующих нефтяных буровых установок в США. За предыдущую рабочую неделю число агрегатов уменьшилось на два — до 590 агрегатов.