МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) не изменило прогноз по росту спроса на нефть в мире на 2 миллиона баррелей в сутки в 2023 году, ждет рекордных 101,9 миллиона, следует из апрельского доклада агентства. МЭА понизило прогноз роста мировой добычи нефти

"Мировой спрос на нефть вернулся к росту в первом квартале 2023 года, увеличившись на 810 тысяч баррелей в сутки, когда экономика Китая вышла из карантина. Мировой спрос на нефть вырастет на 2 миллиона баррелей в сутки в 2023 году и составит в среднем рекордные 101,9 миллиона баррелей в сутки", — пишет МЭА.

Месяцем ранее агентство прогнозировало, что мировой спрос на нефть в этом году вырастет на 2 миллиона баррелей в сутки и достигнет 102 миллионов баррелей в сутки.

Агентство прогнозирует также, что рост спроса будет набирать обороты в течение года, ускорившись до 2,4 миллиона баррелей в сутки во втором полугодии 2023 года, подняв спрос до 103,1 миллиона баррелей в сутки.