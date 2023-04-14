МЭА снизило прогноз по мировой добыче нефти в 2023 году до 101,1 миллиона баррелей в сутки
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МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает мировой добычи нефти по итогам текущего года на уровне 101,1 миллиона баррелей в сутки, понизив прогноз ее роста до 1,2 миллиона, следует из ежемесячного доклада агентства.
"В целом по году прирост мировой добычи нефти замедлится до 1,2 миллиона баррелей в сутки по сравнению с 4,6 миллиона баррелей в сутки в 2022 году", – считают эксперты МЭА.
Указывается, что в среднем по году мировая добыча нефти составит 101,1 миллиона баррелей в сутки. При этом месяцем ранее МЭА прогнозировало, что добыча нефти в мире вырастет на 1,6 миллиона баррелей в сутки, до 101,6 миллиона.
"В 2023 году рост добычи нефти вне ОПЕК+, возглавляемый США и Бразилией, увеличится на 1,9 миллиона баррелей в сутки. Ожидается, что ОПЕК+ сократит добычу на 760 тысяч баррелей в сутки", – также отмечается в докладе.
https://1prime.ru/oil/20230414/840371117.html
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