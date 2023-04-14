МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает мировой добычи нефти по итогам текущего года на уровне 101,1 миллиона баррелей в сутки, понизив прогноз ее роста до 1,2 миллиона, следует из ежемесячного доклада агентства. ОПЕК сохранила прогноз по мировому спросу на нефть

"В целом по году прирост мировой добычи нефти замедлится до 1,2 миллиона баррелей в сутки по сравнению с 4,6 миллиона баррелей в сутки в 2022 году", – считают эксперты МЭА.

Указывается, что в среднем по году мировая добыча нефти составит 101,1 миллиона баррелей в сутки. При этом месяцем ранее МЭА прогнозировало, что добыча нефти в мире вырастет на 1,6 миллиона баррелей в сутки, до 101,6 миллиона.

"В 2023 году рост добычи нефти вне ОПЕК+, возглавляемый США и Бразилией, увеличится на 1,9 миллиона баррелей в сутки. Ожидается, что ОПЕК+ сократит добычу на 760 тысяч баррелей в сутки", – также отмечается в докладе.