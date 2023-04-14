МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) снова повысило прогноз по добыче нефти и конденсата в России на 2023 год — на 210 тысяч баррелей в сутки, теперь ожидает снижения нефтепроизводства на 530 тысяч баррелей в сутки вместо прогнозировавшихся ранее 740 тысяч баррелей, следует из ежемесячного доклада агентства. МЭА понизило прогноз роста мировой добычи нефти

"По-прежнему высокие объемы поставок лежат в основе нашего прогноза российского производства на этот год, пересмотренного в сторону повышения на 210 тысяч баррелей в сутки. Теперь мы ожидаем, что средний объем добычи нефти в 2023 году составит 10,6 миллиона баррелей в сутки, что на 530 тысяч баррелей в сутки меньше, чем в прошлом году", — пишет МЭА в своем докладе.

В прошлом месяце эксперты агентства ожидали, что добыча жидких углеводородов в РФ в 2023 году сократится на 740 тысяч баррелей, до 10,4 миллиона баррелей в сутки.

Вице-премьер РФ Александр Новак в феврале заявил, что Россия в марте добровольно сократит добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки, что будет способствовать восстановлению рыночных отношений. Затем сокращения были продлены до июня, а позднее — до конца года. Причем РФ снижает добычу от уровня февраля, говорил также Новак. МЭА спрогнозировало рекордный спрос на нефть в 2023 году

МЭА заявляет, что в марте Россия сократила добычу только на 290 тысяч баррелей в сутки, до 9,58 миллиона баррелей, поскольку, предполагает агентство, страна направляет свою нефть по новым направлениям поставок. При этом общий объем добычи нефти, конденсатов и ШФЛУ снизился до 10,95 миллиона баррелей в сутки, что на 450 тысяч баррелей в день меньше, чем до начала спецоперации России на Украине, добавляют эксперты.

Ранее страны ОПЕК и альянс ОПЕК+ исключили данные МЭА из своих расчетов, заменив их на информацию аналитических компаний Wood Mackenzie и Rystad Energy. Новак пояснял, что это связано с необъективностью агентства, определенные установки которого прослеживаются в заявлениях по анализу энергорынка.