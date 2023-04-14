МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Страны ОПЕК+, имеющие обязательства по соглашению об ограничении добычи нефти, в марте сократили ее на 460 тысяч баррелей в сутки, увеличив отставание от своих квот до 2,2 миллиона баррелей в сутки с 1,7 миллиона, заявляет Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем ежемесячном докладе. МЭА понизило прогноз роста мировой добычи нефти

"Добыча 19 участников (сделки ОПЕК+ — ред.), у которых есть квоты, сократилась в марте на 460 тысяч баррелей в сутки — до 37,94 миллиона баррелей в сутки, что увеличило отставание реального объема поставок альянса от целевых уровней до 2,2 миллиона баррелей в сутки с 1,7 миллиона в феврале", — оценивают эксперты МЭА, отмечая, что Россия в прошлом месяце добывала на 900 тысяч баррелей в сутки ниже разрешенного ей по соглашению уровня.

В то же время добыча нефти во всех 23 странах ОПЕК+ (включая освобожденных от квот участников сделки) в марте снизилась на 380 тысяч баррелей в сутки — до 44,17 миллиона. Основное снижение было отмечено в России, а также в Анголе, где из-за ремонтных работ добыча упала до самого низкого уровня с 2004 года, заявляют в МЭА.

Добыча только в ОПЕК снизилось на 140 тысяч баррелей в сутки — до 29,09 миллиона баррелей в сутки, а в "не ОПЕК" она упала на 240 тысяч баррелей в сутки — до 15,08 миллиона. "Эффективные свободные добычные мощности альянса, исключая закрытые санкциями в Иране и России, по состоянию на март составляли 3,7 миллиона баррелей в сутки, при этом 70% из них принадлежит Саудовской Аравии и ОАЭ", — заключают в агентстве. МЭА снова улучшило прогноз добычи нефти в России на 2023 год

Ряд стран ОПЕК+, включая Саудовскую Аравию, в начале апреля объявили, что будут добровольно сокращать добычу с мая до конца года на 1,16 миллиона баррелей в сутки (сверх текущих квот), Россия продлила свое добровольное сокращение на 500 тысяч баррелей также до конца года. МЭА отмечает, что во второй половине 2023 года прогнозировался существенный дефицит, а новые сокращения могут его усилить и привести к росту цен, в то время как инфляция "уже больно бьет по уязвимым потребителям, особенно в странах с формирующейся и развивающейся экономикой".

ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией. С августа 2022 года альянс перешел к финальному этапу выхода из этих сокращений, но с ноября вновь сократил добычу — на 2 миллиона баррелей в сутки от уровня, который был максимально возможным для августа. Это решение действует до конца 2023 года.