МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу днем поднимаются, при этом котировки готовятся показать рост по итогам четвертой недели подряд, следует из данных торгов. Рынки также оценивают данные ежемесячного доклада Международного энергетического агентства (МЭА). МЭА спрогнозировало рекордный спрос на нефть в 2023 году

По состоянию на 13.34 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,38%, до 86,42 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI — на 0,41%, до 82,5 доллара.

С начала недели стоимость этого вида сырья показывает рост на 1,5% и 2,2% соответственно, при этом минувшая неделя может стать четвертой неделей роста цен на нефть подряд.

Инвесторы также оценивают данные апрельского доклада МЭА о нефтяном рынке. Так, агентство не изменило прогноз по росту спроса на нефть в мире в 2 миллиона баррелей в сутки в 2023 году. При этом МЭА ожидает уровень мировой добычи нефти по итогам текущего года на уровне 101,1 миллиона баррелей в сутки, понизив прогноз ее роста до 1,2 миллиона, говорится в докладе.

Позднее в пятницу рынки ожидают публикацию данных американской нефтесервисной компании Baker Hughes о числе действующих нефтяных буровых установок в США. За предыдущую рабочую неделю число агрегатов уменьшилось на два — до 590 агрегатов.