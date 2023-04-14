МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу вечером растут, инвесторы оценивают экономическую статистику из США, свидетельствуют данные торгов. МЭА спрогнозировало рекордный спрос на нефть в 2023 году

По состоянию на 21.06 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,2%, до 86,26 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI — на 0,41%, до 82,5 доллара.

За неделю цены на нефть готовятся показать рост. С понедельника стоимость марки Brent увеличилась на 1,31%, WTI — на 2,06%. При этом минувшая неделя может стать четвертой неделей роста цен на нефть подряд.

В пятницу инвесторы обращали внимание на экономическую статистику из США, которая оказалась сильнее ожиданий аналитиков. Так, объем промышленного производства в стране в марте увеличился на 0,4%, хотя ожидался рост на 0,2%, а индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по предварительной оценке, в апреле вырос до 63,5 пункта с мартовских 62 пунктов. Ожидалось его сохранение на уровне прошлого месяца.

Также вечером пятницы были опубликованы данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes о числе действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 14 апреля их число уменьшилось на две — до 588 агрегатов.