МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Правительство РФ предлагает с июня скорректировать расчет экспортной пошлины на нефть, ограничив в формуле размер дисконта на российскую нефть Urals и введя в нее цену North Sea Dated (Brent датированный), следует из текста поправок к законопроекту о внесении изменений в Налоговый кодекс. МЭА сообщило о рекордном за два года росте нефтяного экспорта России

Согласно поправке, при расчете экспортной пошлины помимо цены нефти Urals на средиземноморском и роттердамском рынках предлагается учитывать начиная с 15 апреля 2023 года цену North Sea Dated (Brent датированный) на рынке Северного моря.

Также поправкой предлагается ограничить дисконт на Urals в расчете экспортной пошлины. Если средняя цена на Urals на средиземноморском и роттердамском рынках будет дешевле, чем Brent на 204,4 доллара за тонну и 182,5 доллара за тонну за периоды мониторинга с 15 апреля по 14 мая и 15 мая по 14 июня и далее, то в расчете пошлины цена Urals будет принимать значение как Brent минус 204,4 или 182,5 доллара в зависимости от рынка.

"Положения … применяются для расчета ставок вывозных таможенных пошлин на нефть сырую и отдельные категории товаров, выработанных из нефти, которые уплачиваются начиная с 1 июня 2023 года", — уточняется в тексте поправок. ОПЕК сохранила прогноз по добыче нефти в России на 2023 год

Ранее в апреле министр финансов Антон Силуанов заявил, что правительство РФ обсуждает с нефтяниками еще ряд идей по корректировке механизма налогообложения, хотя баланс интересов в целом достигнут.

"У нас есть еще ряд соображений по корректировке механизма налогообложения нефтяников. Обсуждаем в правительстве и, соответственно, с нефтедобывающими компаниями", — сказал министр в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия-24".