МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Спрос со стороны Индии и Китая, последствия банковского кризиса и "дисциплина" соблюдения антироссийских санкций — факторы, которые могут повлиять на динамику нефтяного рынка до конца года, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД России Юрий Сентюрин. МИД России оценил роль ценовых потолков в дестабилизации энергорынков

Ранее он заявил в интервью агентству, что антирыночные механизмы, в том числе введение Западом ценовых потолков, серьезно дестабилизируют рынок.

"В условиях рукотворно созданной турбулентности ожидается, что на динамику рынка в ближайшей перспективе — до конца 2023 года — будут оказывать влияние такие факторы, как темпы роста спроса со стороны крупнейших потребителей (Китай и Индия), возможное снижение потребления из-за последствий финансового и банковского кризисов и "дисциплина соблюдения антироссийских ограничений", — заявил Сентюрин.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.