МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Норвежская нефтегазовая компания Equinor начала добычу нефти на подводном месторождении Bauge в Норвежском море, запасы которого оцениваются в 50 миллионов баррелей нефтяного эквивалента, следует из пресс-релиза компании. Санкции и банковский кризис могут влиять на рынок нефти, предупредили в МИД

"Восьмого апреля началась добыча на месторождении Bauge в Норвежском море. Месторождение Bauge связано с недавно модернизированной платформой Njord. Извлекаемые запасы на месторождении Bauge оцениваются в 50 миллионов баррелей нефтяного эквивалента, в основном это нефть", — говорится в сообщении.

На Bauge пробурены две нефтяные скважины, также там есть трубопровод. Лицензиаты Bauge — компании Equinor (оператор), Wintershall Dea, Vår Energi и Neptune Energy.

Njord была введена в эксплуатацию в 1997 году. В 2016 году буровые установки были выведены на берег для масштабной модернизации.

Энергетическая группа Equinor основана в 1972 году, до мая 2018 года носила название Statoil. Компания работает в трёх десятках странах. Крупнейший акционер — Норвегия.