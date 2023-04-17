МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть слабо снижаются в понедельник днем, ожидая выхода макроэкономических данных, свидетельствуют данные торгов. Пошлина на экспорт нефти из России вырастет с 1 мая

По состоянию на 13.18 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,17%, до 86,17 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI — на 0,22%, до 82,25 доллара.

Нефтяной рынок ожидает макростатистики. В частности, утром вторника государственным статистическим бюро Китая будут выпущены данные о ВВП страны. Аналитики ожидают роста показателя за прошлый квартал на 4% в годовом выражении после увеличения на 2,9% в четвертом квартале прошлого года.

Китай — один из главных импортеров нефти в мире, поэтому инвесторы пристально следят за темпами восстановления китайской экономики после отмены политики "нулевого ковида".

Также на нефтяной рынок могут повлиять решения Федеральной резервной системы (ФРС) США. Следующее заседание регулятора пройдет 2-3 мая, и 86% аналитиков, согласно CME Group, прогнозируют очередное повышение учетной ставки на 0,25 процентного пункта, до 5,25%. Остальные ожидают сохранения ставки на текущем уровне.