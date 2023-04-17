Мировые цены на нефть умеренно падают в ожидании макроэкономической статистики из Китая
МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть слабо снижаются в понедельник днем, ожидая выхода макроэкономических данных, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.18 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,17%, до 86,17 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI — на 0,22%, до 82,25 доллара.
Нефтяной рынок ожидает макростатистики. В частности, утром вторника государственным статистическим бюро Китая будут выпущены данные о ВВП страны. Аналитики ожидают роста показателя за прошлый квартал на 4% в годовом выражении после увеличения на 2,9% в четвертом квартале прошлого года.
Китай — один из главных импортеров нефти в мире, поэтому инвесторы пристально следят за темпами восстановления китайской экономики после отмены политики "нулевого ковида".
Также на нефтяной рынок могут повлиять решения Федеральной резервной системы (ФРС) США. Следующее заседание регулятора пройдет 2-3 мая, и 86% аналитиков, согласно CME Group, прогнозируют очередное повышение учетной ставки на 0,25 процентного пункта, до 5,25%. Остальные ожидают сохранения ставки на текущем уровне.
https://1prime.ru/oil/20230417/840395255.html