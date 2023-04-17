МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Добыча нефти в России будет на стабильном уровне на горизонте до 2025 года, заявил первый замминистра энергетики РФ Павел Сорокин. Аналитик рассказал, при каких условиях рынок не заметит уход нерезидентов

"Согласно действующим прогнозам, добыча нефти на горизонте до 2025 года будет находиться на стабильном уровне", — сказал Сорокин в интервью изданию "Нефтегазовая вертикаль".

По его мнению, на данный момент ситуация в нефтедобывающей отрасли "лучше, чем многие прогнозировали", и в прошлом году "добыча нефти и газа в России, по прогнозам, должна была составить 515 миллионов тонн, но по итогам года план был перевыполнен на 4% – добыча составила около 535 миллионов тонн". Как объяснил замглавы Минэнерго, "во многом это произошло из-за роста поставок на НПЗ и экспорта нефти".

При этом он отметил, что консервировать скважины при стабильном уровне добычи не придется.

"Но в любом случае у России уже имеется положительный опыт в решении подобных задач. Например, в мае 2020 года в связи с соглашениями ОПЕК+ Россия сократила добычу нефти на 2 миллиона баррелей в сутки, до уровня в 8,6 миллиона баррелей в сутки. Сокращение проводилось на объектах, на которых при необходимости добычу можно восстановить без каких-либо технологических проблем. Впоследствии удалось нарастить добычу до 10,1 миллиона баррелей в сутки, позднее рост приостановился в связи с изменением рыночной конъюнктуры", — добавил Сорокин.