МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Государства G7 оставят потолок цен на российскую нефть на текущем уровне в 60 долларов, несмотря на активный рост цен на сырье последние несколько недель, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на неназванного официального представителя коалиции. Набиуллина рассказала о применении криптовалюты во внешних расчетах

"Коалиция стран "Большой семерки" сохранит потолок цен на российскую нефть, перевозимую по морю, на уровне 60 долларов за баррель, несмотря на рост мировых цен на нефть и призывы некоторых стран к снижению показателя", — пишет агентство.

Стоимость нефти демонстрировала рост последние четыре недели, за это время Brent подорожал примерно на 18%, WTI — на 23%.

По словам источника Рейтера, страны пришли к выводу, что потолок цен на российскую нефть способствуют ограничению доходов РФ, а также поддержанию стабильности энергетического рынка. В то же время, представители коалиции отметили, что будут продолжать координировать свои действия для обеспечения эффективного мониторинга и правоприменения.

Нефтяные санкции стран Запада в отношении России вступили в силу с 5 декабря 2022 года: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель — более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. Россия в ответ запретила с 1 февраля поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.

В конце марта официальный представитель Еврокомиссии Даниэль Ферри заявлял, что в Евросоюзе и "большой семерке" пока нет большинства, которое позволило бы пересмотреть установленный ранее потолок цен на российскую нефть.