МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Минфин РФ готов учитывать внебиржевую котировку СПбМТСБ в расчете нефтяных налогов, но с условием, что из ее расчета будут исключены сделки между взаимозависимыми лицами, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Сазанов. Набиуллина рассказала о применении криптовалюты во внешних расчетах

"Внебиржевые котировки, которые нам сейчас предложила биржа, их действительно можно использовать при тех условиях, которые мы сформулировали. Это исключение из расчёта индекса сделок между взаимозависимыми лицами… Мы направили те условия, которые необходимо выполнить", — сказал Сазанов.

"Мы готовы учитывать внебиржевую котировку. Я так понимаю, что биржевые торги недостаточно ликвидны, а индекс, который считается исходя из внебиржевых сделок, — там ликвидность достаточна. Остается одна проблема – что есть сделки с взаимозависимыми лицами, которые потенциально могут искажать котировку. Мы попросили, чтобы при правилах формирования индекса внебиржевых сделок учитывалось, что необходимо исключать сделки между взаимозависимыми лицами", — добавил замминистра.

При этом по его словам, на первоначальном этапе можно параллельно использовать несколько котировок, включая использующуюся сейчас котировку агентства Argus, "чтобы не получилось снижение доходов".