ВАШИНГТОН, 17 апр — ПРАЙМ. Вашингтон выявил возможный обход Россией установленного Западом потолка цен на нефть через тихоокеанские порты, который может осуществляться при поддержке американских лиц, заявил минфин США. Дерипаска допустил снижение рейтинга казначейских бумаг США

"Управление контроля за иностранными активами министерства финансов (OFAC) в курсе сообщений о том, что (нефть из) нефтепровода "Восточная Сибирь — Тихий океан" (ВСТО) и другая нефть, экспортируемая через тихоокеанские порты в Российской Федерации, такие как Козьмино, может торговаться выше лимита и может использовать скрытые услуги лиц из США", — говорится в заявлении.

Как отмечается, американцы "могут не знать, что они оказывают скрытые услуги с российской нефтью, закупаемой выше потолка цен", поскольку лица, не относящиеся к США, которые также вовлечены в указанные операции, могут предоставлять неполную или ложную документацию.

В частности, по данным минфина США, ряд танкеров с нефтью может манипулировать автоматическими системами идентификации, чтобы скрыть факт нахождения в Козьмино или других российских портах. Кроме того, по данным минфина, может применяться маскировка перегрузки нефти с танкера на танкер, чтобы скрыть российское происхождение энергоносителей.

Нефтяные санкции стран Запада в отношении России вступили в силу 5 декабря 2022 года: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель — более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. Россия в ответ запретила с 1 февраля поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.

В конце марта официальный представитель Еврокомиссии Даниэль Ферри заявлял, что в Евросоюзе и G7 пока нет большинства, которое позволило бы пересмотреть установленный ранее потолок цен на российскую нефть.