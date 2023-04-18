НЬЮ-ДЕЛИ, 18 апр — ПРАЙМ. Россия не намерена ограничиваться поставками в Индию нефти и сжиженного природного газа, планирует развивать в стране газохимические и нефтеперерабатывающие производства, сообщил журналистам вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Аналитик объяснил, зачем России понадобилась дешевая нефть

"У нас не только поставки нефти и газа СПГ. Во-первых, у нас здесь наличие собственного производства по нефтепереработке — имеется в виду НПЗ, который принадлежит "Роснефти", плюс у "Сибура" предприятие, плюс они расширяют его — это газохимия. Поэтому просто поставками сырья мы не ограничимся", — сказал он, отвечая на вопрос о сотрудничестве с Индией в нефтегазовой сфере.

По данным аналитической компании Vortexa, Россия шестой месяц подряд остается крупнейшим поставщиком нефти в Индию, в марте импорт вырос до нового максимума в 1,64 миллиона баррелей в день.