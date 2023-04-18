МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Загруженность китайских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в марте достигла рекордно высокого уровня, согласно опубликованным во вторник данным. Нефтепереработчики стремились удовлетворить возросший экспортный спрос, а также пополнить запасы в преддверии плановых регламентных работ. Китай хочет отменить действующие в Азии правила, заявила глава МИД Германии

По данным Национального бюро статистики, суммарная загрузка НПЗ составила 63,9 млн тонн, или 14,9 млн баррелей в день. Это на 8,8% выше прошлогодних показателей.

В марте 2022 года загруженность НПЗ составляла 13,8 млн баррелей в день, а в январе-феврале этого года — 14,36 млн баррелей в день.

В 1-м квартале 2023 года объем переработки сырой нефти составил 179,3 млн тонн, что на 5,2% выше по сравнению с тем же периодом прошлого года (171,4 млн тонн).

Увеличение загруженности НПЗ обусловлено восстановлением экспортного спроса на бензин и авиатопливо в связи с ростом мобильности граждан после отказа от жестких антиковидных мер.

В марте экспорт топлива из КНР вырос на 35,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщили на прошлой неделе в Главном таможенном управлении.

В конце марта маржа производства бензина в Азии выросла до 2-месячных максимумов на фоне ограниченного предложения со стороны индийских нефтепереработчиков.

Импорт более дешевой нефти из России, которая вынуждена продавать свое сырье Пекину с большим дисконтом из-за нехватки других покупателей, также содействовал росту маржи нефтепереработки и увеличению загруженности НПЗ. В Китае оценили базу для восстановления экономики страны

Как сообщается, загруженность крупных частных НПЗ, таких как Zhejiang Petrochemical (ZPC) и Hengli Petrochemical, достигала официального максимума или даже превышала его, поскольку эти предприятия стремились извлечь наибольшую выгоду.

Кроме того, нефтепереработчики, как ожидается, будут наращивать запасы нефтепродуктов в преддверии сезона ремонтно-технических работ на крупных государственных НПЗ, чтобы гарантировать доступность топлива на внутреннем рынке.

По данным NBS, производство нефти в КНР в марте выросло на 2,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 18,2 млн тонн, или около 4,28 млн баррелей в день.

Добыча природного газа выросла на 4%, до 20,5 млрд кубометров против 19,7 млрд кубометров в аналогичный период прошлого года.