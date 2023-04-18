МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Страны Запада скоро могут заговорить о том, что потолок цен на российскую нефть приносит больше вреда, чем пользы, и в 2024 году его могут отменить, заявил РИА Новости директор научного центра "Ансельм" Максим Канищев. Аналитик объяснил, зачем России понадобилась дешевая нефть

Накануне Минфин США заявил, что Вашингтон выявил возможный обход Россией установленного Западом потолка цен на нефть через тихоокеанские порты, который может осуществляться при поддержке американских лиц. Отмечалось, что американцы могут не знать, что они оказывают скрытые услуги с российской нефтью, закупаемой выше потолка цен, поскольку лица, не относящиеся к США, которые также вовлечены в эти операции, могут предоставлять неполную или ложную документацию.

Канищев считает, что Россия действительно торгует частью своей нефти выше цены потолка, поскольку с ростом цены эталонной марки Brent до 85 долларов цена на Urals тоже увеличилась. По его словам, юридически скрыть реальную цену покупки "смехотворно просто", поскольку фрахт, растаможивание и страхование не включены в предельную цену. Сложные логистические цепочки, при этом, усложняют контроль со стороны США над реальной стоимостью российской нефти, добавил эксперт.

Кроме того, добавил Канищев, рост мировых котировок, вероятно, приведет к необходимости пересмотреть ценовой потолок российской нефти вверх, что для Запада будет являться "еще одним репутационным ударом". Россия разовьет нефтепереработку в стране, заявил Мантуров

"В этих условиях — фактического игнорирования санкций, потери прозрачности доходов, на фоне решений стран ОПЕК+ о сокращении добычи, скорее всего, очень скоро мы услышим на Западе разговоры о том, что потолок приносит больше вреда, чем пользы, и его действие надо отменить чем быстрее, тем лучше. Есть весьма вероятная возможность, что в 2024 году потолка на российскую нефть уже не будет", — заключил эксперт.

Нефтяные санкции стран Запада в отношении России вступили в силу 5 декабря 2022 года: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель — более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. Россия в ответ запретила с 1 февраля поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.