МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Объем добычи жидких углеводородов в Норвегии в марте, по предварительным данным, вырос по сравнению с окончательными данными за февраль на 46 тысяч баррелей в день, или на 2,3%, составив 2,049 миллиона баррелей в сутки, говорится в докладе Норвежского нефтяного директората (Norwegian Petroleum Directorate, NPD). Минэнерго спрогнозировало уровень добычи нефти в России до 2025 года

Согласно итоговым данным за февраль, объем добычи жидких углеводородов в стране в среднем составлял 2,003 миллиона баррелей в день.

NPD при этом отмечает, что показатель марта оказался на 0,6% больше прогноза организации.

В том числе объем добычи нефти составил 1,826 миллиона баррелей в день, что на 0,2% выше прогноза NPD и на 2,9% больше уровня февраля. Кроме того, объем добычи широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ) составил в марте 201 тысячу баррелей в сутки, а конденсата — 23 тысячи.

Также, согласно приведенным в сообщении данным, объем добытого в Норвегии газа составил 340,4 миллиона кубометров в сутки, что на 3,5% ниже прогноза NPD и на 4% меньше по отношению к февралю.

Норвегия входит в семёрку крупнейших в мире экспортеров нефти.