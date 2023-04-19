МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются почти на 2% в среду днем после более умеренного утреннего снижения, после вышедших данных по инфляции в еврозоне и Великобритании, свидетельствуют данные торгов. Минфин разместил на безлимитном аукционе ОФЗ серии 26242

По состоянию на 14.20 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent падают на 1,93%, до 83,13 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI — на 1,88%, до 79,38 доллара.

Годовая инфляция в Великобритании по итогам марта замедлилась до 10,1% с 10,4% месяцем ранее, однако аналитики ожидали замедления до 9,8%. При этом предварительные данные об инфляции в еврозоне были подтверждены окончательно — замедление до 6,9% с 8,5% месяцем ранее.

Инвесторы также ждут данных о коммерческих запасах нефти в США. Минэнерго страны опубликует официальную статистику в среду вечером, аналитики, опрошенные порталом DailyFX, прогнозируют уменьшение запасов за неделю по 14 апреля на 1,1 миллиона баррелей. В предыдущую неделю запасы выросли на 0,6 миллиона баррелей.