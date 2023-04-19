МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Российские власти продолжают работу над созданием индикатора цен на нефть, в нем могут учитываться как биржевые, так и внебиржевые сделки, сообщил журналистам глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Максим Шаскольский. ФАС предложила товары для формирования национальных индикаторов цен

Ранее в апреле замминистра финансов Алексей Сазанов сообщил журналистам, что Минфин РФ готов учитывать внебиржевую котировку СПбМТСБ в расчете нефтяных налогов, но с условием, что из ее расчета будут исключены сделки между взаимозависимыми лицами.

"Работа над формированием национальных индикаторов (на нефть — ред.) идет. Сделки, которые заключаются на бирже и внебиржевые сделки, которые регистрируются, могут также быть использованы для этого", — прокомментировал Шаскольский.

Также глава ФАС сказал журналистам, что детали предложения ведомства субсидировать поставки угля и мазута на Дальний Восток по примеру нефтепродуктов пока обсуждаются. "Конкретики нет. Но вопрос справедливый, прорабатывается", — прокомментировал Шаскольский.