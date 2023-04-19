МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 14 апреля, сократились на 4,6 миллиона баррелей, или 1%, — до 466 миллионов баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны. TSMC не устроили условия получения субсидий США, пишет WSJ

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали снижения запасов на 1,1 миллиона баррелей.

Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) за отчетный период снизились до 32,8 миллиона баррелей с 33,8 миллиона.

В то же время запасы бензина в США выросли на 1,3 миллиона баррелей (на 0,6%), до 223,5 миллиона. Аналитики, напротив, ждали сокращения показателя на 1,3 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов уменьшились на 0,4 миллиона баррелей (на 0,3%) и составили 112,1 миллиона баррелей. Прогнозировалось снижение на 0,9 миллиона.

ДОБЫЧА НЕФТИ

Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 14 апреля, сохранилась на уровне предыдущей недели в 12,3 миллиона баррелей в день, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны.

А в среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 12,25 миллиона баррелей в сутки.

Точные данные о добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По окончательным данным, добыча нефти в США в январе составила 12,46 миллиона баррелей в сутки, в феврале — 12,55 миллиона баррелей в день. А за весь прошлый год добыча в среднем оценивается в 11,88 миллиона баррелей в сутки.

Минэнерго США 11 апреля повысило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 100 тысяч баррелей в день — до 12,54 миллиона баррелей, на 2024 год — на 120 тысяч баррелей в сутки, до 12,75 миллиона баррелей.