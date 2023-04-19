Запасы нефти в США за неделю снизились больше прогноза – на 4,6 млн баррелей
МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 14 апреля, сократились на 4,6 миллиона баррелей, или 1%, — до 466 миллионов баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали снижения запасов на 1,1 миллиона баррелей.
Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) за отчетный период снизились до 32,8 миллиона баррелей с 33,8 миллиона.
В то же время запасы бензина в США выросли на 1,3 миллиона баррелей (на 0,6%), до 223,5 миллиона. Аналитики, напротив, ждали сокращения показателя на 1,3 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов уменьшились на 0,4 миллиона баррелей (на 0,3%) и составили 112,1 миллиона баррелей. Прогнозировалось снижение на 0,9 миллиона.
ДОБЫЧА НЕФТИ
Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 14 апреля, сохранилась на уровне предыдущей недели в 12,3 миллиона баррелей в день, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны.
А в среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 12,25 миллиона баррелей в сутки.
Точные данные о добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По окончательным данным, добыча нефти в США в январе составила 12,46 миллиона баррелей в сутки, в феврале — 12,55 миллиона баррелей в день. А за весь прошлый год добыча в среднем оценивается в 11,88 миллиона баррелей в сутки.
Минэнерго США 11 апреля повысило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 100 тысяч баррелей в день — до 12,54 миллиона баррелей, на 2024 год — на 120 тысяч баррелей в сутки, до 12,75 миллиона баррелей.
https://1prime.ru/oil/20230419/840420106.html