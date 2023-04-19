МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Стратегический резерв нефти в США за неделю по 14 апреля опустился на 1,6 миллиона баррелей, до 368 миллионов баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны. Турция разрешила "Татнефти" купить сеть из более чем пятисот заправок

Таким образом, показатель снизился до минимума с недели по 28 октября 1983 года, когда он составлял 366,1 миллиона баррелей нефти.

За неделю по 31 марта стратегический резерв нефти в США впервые с января изменился, опустившись на 0,4 миллиона баррелей. До января показатель непрерывно снижался с сентября 2021 года.

В прошлом году президент США Джо Байден объявил о высвобождении из стратегического резерва в суммарном объеме 180 миллионов баррелей нефти для снижения внутренних цен на бензин и подвергся критике со стороны политических оппонентов за опустошение резерва без экстренной на то необходимости.

В марте министр энергетики страны Дженнифер Грэнхолм сообщила, что США потребуются годы для восполнения стратегического резерва нефти, который обмелел из-за товарных интервенций. Выступая на бюджетных слушаниях в конгрессе, она пояснила, что процесс тормозится желанием американской администрации закупиться топливом дешевле, чем она его продавала.