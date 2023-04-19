Стратегический резерв нефти в США опустился до минимума с 1983 года
Стратегический резерв нефти в США опустился до минимума с конца октября 1983 года
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МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Стратегический резерв нефти в США за неделю по 14 апреля опустился на 1,6 миллиона баррелей, до 368 миллионов баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны.
Таким образом, показатель снизился до минимума с недели по 28 октября 1983 года, когда он составлял 366,1 миллиона баррелей нефти.
За неделю по 31 марта стратегический резерв нефти в США впервые с января изменился, опустившись на 0,4 миллиона баррелей. До января показатель непрерывно снижался с сентября 2021 года.
В прошлом году президент США Джо Байден объявил о высвобождении из стратегического резерва в суммарном объеме 180 миллионов баррелей нефти для снижения внутренних цен на бензин и подвергся критике со стороны политических оппонентов за опустошение резерва без экстренной на то необходимости.
В марте министр энергетики страны Дженнифер Грэнхолм сообщила, что США потребуются годы для восполнения стратегического резерва нефти, который обмелел из-за товарных интервенций. Выступая на бюджетных слушаниях в конгрессе, она пояснила, что процесс тормозится желанием американской администрации закупиться топливом дешевле, чем она его продавала.
https://1prime.ru/oil/20230419/840420550.html
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