МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются в среду вечером более чем на 2%, пока рынки оценивают ряд статистик, свидетельствуют данные торгов и комментарий эксперта.

По состоянию на 19.11 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 2,05%, до 83,03 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI — на 2,27%, до 79,06 доллара.

Рынки продолжают оценивать перспективы нефтяного спроса на фоне возможного возникновения экономической рецессии. Также инвесторы продолжают реагировать на статистику из Китая, опубликованную днем ранее. Объемы промышленного производства в стране за март выросли на 3,9% год к году, а ожидался рост на 4%. Восстановление китайской экономики существенно влияет на спрос на нефть.

Кроме того, ранее в среду вышли данные минэнерго США по запасам нефти в стране. Коммерческие запасы (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 14 апреля, сократились на 4,6 миллиона баррелей, или 1%, — до 466 миллионов баррелей, хотя аналитики ожидали их снижения на 1,1 миллиона баррелей.

"Рынок сфокусирован на спросе на продукцию, и этот отчет по запасам нефти не ослабит опасения по поводу вялого спроса", — сказала агентству Блумберг старший трейдер по энергетике в CIBC Private Wealth Ребекка Бабин (Rebecca Babin). "Эти цифры были неплохими, но они не были достаточно хорошими, чтобы трейдеры спокойно спали по ночам", — добавила эксперт.