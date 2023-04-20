МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. США могут начать пополнять стратегический резерв нефти уже ранней осенью, стремятся покупать "черное золото" по 70 долларов за баррель, цитирует агентство Блумберг советника госдепартамента по энергетической безопасности Амоса Хохштейна. Цены на нефть ускорили снижение на негативных настроениях на рынке

"Я думаю, что в начале осени, если цены будут такими, как надо", — сказал Хохштейн о сроках восполнения резерва.

Советник добавил, что США по-прежнему "на 100%" привержены восполнению стратегического резерва. В то же время он предупредил, что сроки будут зависеть от ряда факторов, которые включают в себя обслуживание инфраструктуры в нынешний период, когда стратегический резерв нефти наполовину пуст.

"Мы продавали нефть в среднем по цене выше 90 долларов за баррель. Если мы сможем выкупить нефть по 70 долларов за баррель, это будет и разумным, хорошим управлением стратегическим запасом, и хорошей сделкой для американского народа с финансовой точки зрения", — сказал Хохштейн. Сейчас стоимость июньского фьючерса WTI составляет около 77 долларов за баррель.

В ноябре 2021 года президент США Джо Байден объявил о высвобождении из стратегического резерва в суммарном объеме 180 миллионов баррелей нефти для снижения внутренних цен на бензин и подвергся критике со стороны политических оппонентов за опустошение резерва без экстренной на то необходимости. На тот момент стратегический резерв составлял более 600 миллионов баррелей нефти.

За неделю, завершившуюся 14 апреля, стратегический резерв нефти в США опустился на 1,6 миллиона баррелей, до 368 миллионов баррелей – минимального значения с октября 1983 года. За неделю по 31 марта стратегический резерв нефти в США впервые с января изменился, опустившись на 0,4 миллиона баррелей. До января показатель непрерывно снижался с сентября 2021 года.