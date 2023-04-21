МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Цены на нефть снижаются в пятницу утром и могут завершить неделю понижением более чем на 6% впервые после четырех недель роста, свидетельствуют данные торгов. СМИ: США могут начать пополнять стратегический резерв нефти осенью

По состоянию на 8.59 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,26%, до 80,89 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI — на 0,23%, до 77,19 доллара.

Таким образом, к концу недели цены на нефть могут понизиться на 6,12% для марки Brent и 6,31% для марки WTI после того, как нефть дорожала четыре недели подряд. Снижению цен на нефть способствовала преимущественно реакция инвесторов на публикацию статданных и ожидание новых шагов от мировых центробанков, чьи заседания пройдут уже на первой неделе мая.

Во вторник Китай опубликовал данные по инфляции и объемам промышленного производства в стране. В частности, рост ВВП КНР в первом квартале ускорил рост до 4,5% в годовом выражении с 2,9% в четвертом квартале прошлого года. В то же время объемы промышленного производства в стране за март выросли на 3,9% год к году, а ожидался рост на 4%. Нефтяной рынок пристально следит за экономическими показателями Китая, так как он является одним из крупнейших импортеров нефти в мире.

В среду Великобритания и еврозона отчитались о своих показателях инфляции: годовая инфляция в Великобритании по итогам марта замедлилась до 10,1% с 10,4% месяцем ранее, однако аналитики ожидали замедления до 9,8%. При этом предварительные данные об инфляции в еврозоне были подтверждены окончательно — замедление до 6,9% с 8,5% месяцем ранее, как и ожидали аналитики. Такие данные заставляют инвесторов опасаться, что центробанки этих стран могут поднять учетную ставку на следующем заседании.

Наконец, также в среду Федеральная резервная система (ФРС) США опубликовала свою "Бежевую книгу" — сводку комментариев об экономическом положении в стране, где регулятор заявил о том, что экономическая активность в США за март-апрель изменилась незначительно. Эта оценка привела к тому, что, вопреки снижению коммерческих запасов нефти в США за неделю по 14 апреля на 4,6 миллиона баррелей, цены на нефть продолжили снижаться.