МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в пятницу провел телефонные переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальман Аль Саудом, сообщила пресс-служба Кремля. Эффект ОПЕК+ на нефтяные цены начал распадаться

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе Эр-Рияда.

В Кремле заявили, что стороны выразили удовлетворение уровнем работы в рамках ОПЕК+ по поддержанию стабильности на нефтяном рынке.

Путин и Мухаммед бен Сальман также затронули вопрос дальнейшего расширения торгово-экономической, энергетической и инвестиционной кооперации. Так, стороны обсудили перспективы взаимодействия Саудовской Аравии с БРИКС.