Отмечается, что разговор состоялся по инициативе Эр-Рияда.
В Кремле заявили, что стороны выразили удовлетворение уровнем работы в рамках ОПЕК+ по поддержанию стабильности на нефтяном рынке.
Путин и Мухаммед бен Сальман также затронули вопрос дальнейшего расширения торгово-экономической, энергетической и инвестиционной кооперации. Так, стороны обсудили перспективы взаимодействия Саудовской Аравии с БРИКС.
https://1prime.ru/oil/20230421/840440035.html
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