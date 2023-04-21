МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу днем перешли к росту, корректируясь в рамках недельного падения почти на 6%, свидетельствуют данные торгов. СМИ: США могут начать пополнять стратегический резерв нефти осенью

По состоянию на 14.57 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,22%, до 81,28 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI — на 0,26%, до 77,57 доллара. Утром цены на нефть снижались чуть более чем на 0,2%.

Таким образом, цены на нефть могут увидеть первое за четыре недели недельное падение: на 5,84% для марки Brent и на 5,97% для марки WTI. Падение цен на нефть на заканчивающейся рабочей неделе было вызвано преимущественно слабой экономической статистикой, которую инвесторы могли проинтерпретировать как указывающую на риски рецессии и падение спроса на нефть.

Помимо коррекции, рост в пятницу цен на нефть могла вызвать публикация апрельского индекса деловой активности (PMI) в еврозоне, выросшего выше ожиданий аналитиков. Композитный показатель увеличился до 54,4 пункта с 53,7 пункта в марте, аналитики прогнозировали сохранение показателя на уровне предыдущего месяца.