МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Цены на нефть растут в пятницу вечером, готовясь при этом завершить неделю падением примерно на 6%, свидетельствуют данные торгов. Цены на нефть перешли к росту

По состоянию на 21.00 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,55%, до 81,55 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI — на 0,58%, до 77,81 доллара.

За неделю цены на нефть готовятся показать снижение. С понедельника стоимость марки Brent упала на 5,68%, WTI — на 5,85%. Так, стоимость нефти продемонстрирует первое недельное снижение после четырех недель роста.

Стоимость черного золота растет в пятницу вечером после двухдневного падения, произошедшего на фоне ряда публикаций статданных и ожиданий действий от мировых центробанков, чьи заседания пройдут на первой майской неделе. Также трейдеры продолжали реагировать на решение ОПЕК+ о сокращении добычи.

"В среднесрочной перспективе рынок слишком спокоен: когда добыча в Саудовской Аравии и ряде других стран ОПЕК будет сокращена с мая, на рынке вновь возникнет заметный дефицит предложения", — считает сырьевой аналитик Commerzbank Карстен Фрич (Carsten Fritsch), чье мнение приводит агентство MarketWatch.

Также вечером пятницы были опубликованы данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes о числе действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 21 апреля их число увеличилось на три — до 591 агрегата.