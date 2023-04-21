БЕРЛИН, 21 апр — ПРАЙМ. Одобренные бундестагом поправки в закон об энергетической безопасности, согласно которым будет упрощена продажа долей "Роснефти", поднимают многочисленные вопросы с точки зрения конституции, европейского и международного права, говорится в заявлении адвокатской конторы Malmendier Legal, представляющей интересы компании в суде. "Роснефть" существенно увеличит поставки нефти в Индию

Бундестаг в четверг, 20 апреля, внес поправки в Закон об энергетической безопасности. Они призваны дать федеральному правительству Германии больше возможностей для маневра в текущих и будущих делах по опеке. В частности, они позволят правительству ФРГ продать находящихся под внешним управлением акции "Роснефти" в нефтеперерабатывающем заводе в Шведте без национализации. Поправки далее необходимо внести на рассмотрение в бундесрат в качестве последнего этапа согласования.

"Еще год назад федеральное правительство подобное отчуждение рассматривало как недопустимое с точки зрения конституции. И теперь, спустя год, все изменилось? Законопроект будет направлен в бундесрат, но уже сейчас поднимает многочисленные вопросы с точки зрения конституционного, европейского и международного права и не выдержит проверку временем", — говорится в заявлении.

По оценке адвокатской конторы, новые поправки в закон позволят в случаях, когда речь об объектах критической инфраструктуры, отчуждать и продавать имущество находящихся под внешним управлением компаний. По мнению Malmendier Legal, это грозит "не чем иным, как экспроприацией в пользу частных лиц", которая, согласно прецедентному праву федерального конституционного суда, допустима только в достаточно ограниченных условиях.

Правительство ФРГ в сентябре прошлого года передало компании Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing GmbH под управление Федерального сетевого агентства Германии. Таким образом, оно получило контроль над долями трех нефтеперерабатывающих заводов: PCK в Шведте, Miro в Карлсруэ и Bayernoil в Вогбурге. В октябре стало известно, что "Роснефть" через юристов пытается оспорить это решение. В марте федеральный суд отклонил иск "Роснефти" против немецкого правительства, поддержав передачу ее активов под внешнее управление.

Также в марте по настоянию минэкономики ФРГ был продлен срок действия внешнего управления над активами "Роснефти", которые истекли 15 марта, еще на шесть месяцев. В минувший вторник в адвокатской конторе Malmendier Legal, представляющей интересы "Роснефти" в суде, сообщили РИА Новости, что защита компании направила в минэкономики ФРГ требование о возмещении убытков от внешнего управления "дочек" компании в Германии, а также иск против продления такого управления.