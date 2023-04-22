АСТАНА, 22 апр — ПРАЙМ. Начата отгрузка первой партии казахстанской нефти из турецкого порта Джейхан, 80 тысяч тонн сырья будет доставлено в румынский порт Констанца, сообщила пресс-служба казахстанской национальной нефтегазовой компании "КазМунайГаз" (КМГ). Россия продолжит переход на расчеты за энергоресурсы в нацвалютах

По информации пресс-службы, данная партия нефти, поступившая в Джейхан по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД), предназначена для румынского НПЗ Petromidia, принадлежащего КМГ.

"Сегодня мы присутствуем на знаменательном событии для отечественной нефтегазовой отрасли. Ведь неслучайно развитию новых маршрутов поставок казахстанской нефти глава государства (Касым-Жомарт Токаев — ред.) уделяет столь пристальное внимание. В этом ключе отрадно, что наши договоренности с азербайджанской компанией SOCAR перешли в плоскость практической реализации. Это говорит о хороших перспективах дальнейшего наращивания нашего сотрудничества", — отметил в ходе церемонии начала отгрузки глава КМГ Магзум Мирзагалиев

Также глава КМГ поблагодарил присутствовавшее на мероприятии руководство компании "Тенгизшевройл" (разрабатывает крупное месторождение Тенгиз на западе Казахстана) "за успешно проведенную серию переговоров по условиям транспортировки по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан". СМИ: США могут начать пополнять стратегический резерв нефти осенью

Согласно пресс-релизу, первую партию нефти объемом 80 тысяч тонн с терминала Джейхан транспортирует танкер "ALATAU", принадлежащий ТОО "Казмортрансфлот" (дочерняя организация КМГ), который проследует в направлении румынского порта Констанца с выгрузкой для НПЗ "Petromidia".

В пресс-релизе отмечается, что пятилетнее соглашение о транзите нефти по маршруту Актау – Баку – Джейхан в ежегодном объеме 1,5 миллиона тонн подписано между АО КМГ и азербайджанской SOCAR в конце прошлого года. В марте текущего года начаты отгрузки казахстанской нефти по направлению Актау-Баку. В транспортировке задействованы казахстанский и азербайджанский флот на паритетной основе. По состоянию на 20 апреля из порта Актау отгружено 86 тысяч тонн нефти.