МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник утром снижаются примерно на 1,3%, тем самым поддерживая темп падения, начатый на прошлой неделе в ожидании "глобальных экономических проблем", свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. СМИ: США могут начать пополнять стратегический резерв нефти осенью

По состоянию на 8.37 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent падает на 1,31%, до 80,29 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI — на 1,34%, до 76,63 доллара.

Стоимость нефти продолжает снижаться после первого за месяц недельного падения. Так, за прошлую неделю стоимость марки Brent снизилась на 4,9%, марки WTI — на 5,83%.

На нефтяном рынок сейчас не осталось факторов, которые бы поддерживали рост котировок, который наблюдался ещё в середине месяца, отмечают эксперты.

"Поскольку после сокращения предложения ОПЕК+ не было значительных факторов, стимулирующих спрос, ралли, похоже, затихло", — заявила агентству Bloomberg аналитик брокерской компании Phillip Nova Pte Ltd. Приянка Сачдева (Priyanka Sachdeva). "Глобальные экономические проблемы, очевидно, оказывают давление на цены на сырую нефть", — добавила она.