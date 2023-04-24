МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Число действующих нефтяных и газовых буровых установок в США выросло впервые за четыре недели. Об этом в пятницу сообщили в нефтесервисной компании Baker Hughes. Цены на нефть падают более чем на один процент

Совокупное число действующих нефтяных и газовых буровых установок, опережающий индикатор добычи, на неделе 15-21 апреля увеличилось на 5 единиц, до 753 единиц.

Общее число действующих установок на 58 единиц, или 8%, превышает показатель годичной давности.

По данным Baker Hughes, число действующих нефтяных буровых установок в США выросло на 3 единицы, до 591 единицы, в то время как число газовых установок увеличилось на 2 единицы, до 159 единиц.