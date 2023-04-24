МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник днем замедлили снижение, свидетельствуют данные торгов. Трейдеры продолжают оценивать базовые факторы рынка. Число нефтегазовых установок в США выросло впервые за месяц

По состоянию на 12.10 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,26%, до 81,25 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI — на 0,12%, до 77,78 доллара. Утром нефть дешевела на 1,3%.

Трейдеры продолжают оценивать перспективы нефтяного рынка после падения котировок на прошлой неделе примерно на 5% и 6% для нефти марок Brent и WTI соответственно.

С одной стороны, цены поддерживают ожидания по поводу восстановления экономики Китая, одного из крупнейших импортеров и потребителей нефти, а также решение ОПЕК+ дополнительно сократить добычу.

Вместе с этим рынки ждут новой серии заседаний крупных мировых центробанков. Так, заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США пройдет 2-3 мая. По данным CME Group, 85,4% аналитиков закладывают очередное повышение ключевой ставки ФРС в мае — на 0,25 процентного пункта с текущего уровня в 4,75-5% годовых. Повышение ставок усиливает опасения по поводу рецессии, что негативно отражается на перспективах нефтяного спроса.