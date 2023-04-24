МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Некоторые индонезийские чиновники возмутились отказом главы Минфина страны Шри Мульяни отказаться от переговоров по российской нефти, передает местный портал CNBC Indonesia. В Индонезии предсказали конец господства западного колониализма

Мульяни и госкомпания PT Pertamina в прошлом году отмечали, что Индонезия не рассматривает планы по закупке российской нефти. Как указал директор компании Нике Видьяви, решение обусловлено оценкой ряда факторов, включая политические и экономические.

Член парламента страны Бенни Харман заявилял, что министр финансов и координирующий министр политики, права и безопасности Махфуд не предоставили конкретных причин отказа от "черного золота" из России, тем самым вводя общественность в заблуждение.

"Эти высокопоставленные лица должны в первую очередь заботиться о том, чтобы мы получили нефть по лучшей цене, а не о том, чтобы прикрыть свои тылы в связи с недавним коррупционным скандалом", — подчеркнул он.

Согласно информации портала, глава Минтуризма Сандиага Уно отмечал нахождение нефтеперерабатывающей индустриии Индонезии в критической точке, когда ей понадобятся все доступные ресурсы. Он добавил, что цена российской нефти на 30 процентов дешевле, что может помочь в реализации инфраструктурных проектов страны.

По мнению Уно, возможность импорта российской нефти обуславливалась "озабоченностью возможностью введения эмбарго США" и другими политическими факторами.